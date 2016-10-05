Yahoo revisó en secreto correos electrónicos de sus usuarios para el Servicio de Inteligencia de EEUU
Se trata del primer caso que se conoce de una compañía estadounidense de Internet que accede a una solicitud de una agencia de espionaje y revisa todos los mensajes recibidos por los usuarios.
Europa Press
América-05/10/2016
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La empresa no ha confirmado qué datos podría haber entregado. | Imagen: flickr.com/goosmurf (CC BY 2.0).
La compañía Yahoo elaboró en secreto en 2015 un software con el objetivo de buscar en los correos electrónicos que recibían sus usuarios información específica provista por funcionarios de la Inteligencia de Estados Unidos, según han c