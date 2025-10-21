Cierre de Centros Único: FACUA Almería consigue que Cofidis devuelva a una socia 792 euros de las sesiones de depilación que nunca recibió
La afectada solo había recibido dos de las 10 sesiones que había contratado cuando la clínica echó el cierre sin previo aviso y sin informar a sus clientes.
FACUA.org
Almería-21/10/2025
FACUA Almería ha conseguido que Cofidis devuelva a una socia los 792 euros de las cuotas que pagó durante meses para financiar un bono de depilación láser en Centros Único del que solo usó dos dos sesiones por el cierre repentino de la clínica.
Encarnación R. M. contra