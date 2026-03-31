FACUA Almería logra que la aseguradora del Santander abone a una socia 405 euros tras desatender una fuga de agua en su hogar
La afectada tuvo que llamar a una empresa externa especializada para que arreglasen la avería ante la falta de respuesta por parte de Santander Seguros.
FACUA.org
Almería-31/03/2026
FACUA Almería ha conseguido que Santander Seguros abone a una socia 405 euros como compensación por no dar cobertura al arreglo de una fuga de agua en su hogar que estaba provocando humedades y daños importantes en el piso inferior.
María Angustias S. R., vecina de de