FACUA Almería logra que WiZink devuelva a un socio casi 10.600 euros que pagó por intereses usureros en una tarjeta revolving
El banco llegó a aplicarle un 23,85% TAE. Cuando la contrató, el usuario no fue informado claramente de las condiciones del crédito.
Almería-01/10/2025
Tras la actuación de FACUA Almería, WiZink ha devuelto a un usuario 10.594 euros de intereses usureros que le cobró durante años con una tarjeta revolving que contrató sin que se le hubiese informado de manera clara y transparente sobre las condiciones de la misma. El banco ha aceptado reembolsa