Nuestras acciones

FACUA Almería logra que WiZink devuelva a un socio casi 10.600 euros que pagó por intereses usureros en una tarjeta revolving

El banco llegó a aplicarle un 23,85% TAE. Cuando la contrató, el usuario no fue informado claramente de las condiciones del crédito.

FACUA.org
Almería-01/10/2025

Tras la actuación de FACUA Almería, WiZink ha devuelto a un usuario 10.594 euros de intereses usureros que le cobró durante años con una tarjeta revolving que contrató sin que se le hubiese informado de manera clara y transparente sobre las condiciones de la misma. El banco ha aceptado reembolsa

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos