Cajamar coló a una usuaria un seguro de vivienda tras contratar una hipoteca: le ha devuelto las anualidades tras la actuación de FACUA

La afectada, que había tenido seguros contratados previamente con el banco, se percató que la entidad le estaba cobrando uno de hogar que jamás solicitó.

FACUA.org
Almería-28/10/2025

Tras la actuación de FACUA Almería, Cajamar ha devuelvo a una usuaria 116 euros de de la póliza de un seguro vinculado a su hipoteca que le coló durante dos años sin que ella jamás tuviera conocimiento de su existencia y que nunca solicitó.

Carmen, vecina de Níjar, des

