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Auramail clausura el teléfono y las webs desde los que tramitaba los pedidos de sus seudoadelgazantes para España
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FACUA denuncia a un entramado internacional dedicado a la venta ilegal de fármacos seudoadelgazantes
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Una firma suiza sigue vendiendo sus fármacos pese a que Sanidad ha ordenado desde 2002 la retirada de sus cuatro falsos adelgazantes
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Un fármaco clandestino que promete la pérdida de hasta un kilo al día se sigue anunciando después de que Sanidad anunciara su retirada del mercado en marzo
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La publicidad de un fármaco clandestino denunciado hace un año por FACUA vuelve a utilizarse para promocionar otro 'suero milagroso' para adelgazar
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FACUA denuncia la existencia en el mercado de un 'suero milagroso' que promete la pérdida de 19 kilos en 6 semanas
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