Una firma suiza sigue vendiendo sus fármacos pese a que Sanidad ha ordenado desde 2002 la retirada de sus cuatro falsos adelgazantes
Elyseum Group, que opera en España, Portugal, Países Bajos y Suiza, vende el fármaco clandestino Removyl a través de una página web y un teléfono. Otro de sus productos llegó a utilizar tres nombres distintos, que cambiaban cada vez que la Agencia Española del Medicamento ordenaba su retirada.
FACUA.org
España-01/06/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que la empresa suiza Elyseum Group sigue vendiendo sus fármacos en España después de que la Agencia Española del Medicamento del Ministerio de Sanidad y Consumo haya ordenado desde 2002 la retirada