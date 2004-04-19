Un fármaco clandestino que promete la pérdida de hasta un kilo al día se sigue anunciando después de que Sanidad anunciara su retirada del mercado en marzo
Removyl tiene una composición similar a la de otros medicamentos milagro denunciados por FACUA, Algoxyll 500 y Xyllokall 900, de los que se dio orden de retirada en 2002 y 2003.
FACUA.org
España-19/04/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que un fármaco clandestino, denominado Removyl, que promete la pérdida de hasta un kilogramo al día, se sigue anunciando después de que la Agencia Española del Medicamento del Ministerio de S