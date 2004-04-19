Nuestras acciones

Un fármaco clandestino que promete la pérdida de hasta un kilo al día se sigue anunciando después de que Sanidad anunciara su retirada del mercado en marzo

Removyl tiene una composición similar a la de otros medicamentos milagro denunciados por FACUA, Algoxyll 500 y Xyllokall 900, de los que se dio orden de retirada en 2002 y 2003.

FACUA.org
España-19/04/2004
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que un fármaco clandestino, denominado Removyl, que promete la pérdida de hasta un kilogramo al día, se sigue anunciando después de que la Agencia Española del Medicamento del Ministerio de S

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos