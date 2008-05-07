Nuestras accionesTras la última denuncia de FACUA

Auramail clausura el teléfono y las webs desde los que tramitaba los pedidos de sus seudoadelgazantes para España

FACUA cree que el entramado internacional volverá a operar en España con otro nombre y nuevos productos. Sus análisis detectaron altas concentraciones de hormonas tiroideas y sexuales.

FACUA.org
España-07/05/2008
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Tras la última denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, Auramail ha clausurado el teléfono y las webs desde los que tramitaba los pedidos de sus productos milagro seudoadelgazantes para Españ

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