FACUA denuncia a un entramado internacional dedicado a la venta ilegal de fármacos seudoadelgazantes
Keikoslim, Tropexlight, Cinialb y Detoxykall son los nombres de los productos milagro que comercializa actualmente en España. Anunciados en diarios y revistas, se venden por teléfono y los pedidos llegan desde un apartado de correos de Badajoz.
FACUA.org
España-23/04/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a un entramado internacional dedicado a la venta ilegal de fármacos seudoadelgazantes que incluyen hormonas peligrosas en su composición, los cuales llevan años anunciándose en la prensa española disfrazados de m