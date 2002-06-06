Nuestras acciones

FACUA denuncia la existencia en el mercado de un 'suero milagroso' que promete la pérdida de 19 kilos en 6 semanas

La publicidad de Algoxyll 500, que se comercializa a nivel internacional, también ofrece una imagen denigrante de la mujer.

FACUA.org
España-06/06/2002
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado ante la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo, entre otros organismos, la existencia en el mercado español de un suero milagroso a base d

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos