FACUA denuncia la existencia en el mercado de un 'suero milagroso' que promete la pérdida de 19 kilos en 6 semanas
La publicidad de Algoxyll 500, que se comercializa a nivel internacional, también ofrece una imagen denigrante de la mujer.
FACUA.org
España-06/06/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado ante la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo, entre otros organismos, la existencia en el mercado español de un suero milagroso a base d