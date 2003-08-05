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La publicidad de un fármaco clandestino denunciado hace un año por FACUA vuelve a utilizarse para promocionar otro 'suero milagroso' para adelgazar

El anuncio de Xylokall 900, idéntico al de Algoxyll 500, promete la pérdida de diecinueve kilos en sólo seis semanas y ofrece una imagen denigrante de la mujer. El producto se comercializa a nivel internacional desde Portugal.

FACUA.org
España-05/08/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado ante la Dirección General de Salud Pública y la Agencia Española del Medicamento del Ministerio de Sanidad y Consumo, entre otros organismos, que la publicidad de un fármaco clandestino que des

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