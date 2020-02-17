FACUA.org / Europa Press
España prohíbe criar gallinas y aves de corral al aire libre por el aumento de riesgo de gripe aviar
Entre las medidas figura el confinamiento de este tipo de aves en aquellas zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia.
10/11/2025
Amama pide a la Fiscalía que investigue si el SAS ha manipulado historiales de mamografías para eliminar la palabra "sospechoso"
La asociación denuncia supuestas modificaciones en los resultados de las pruebas cribado de cáncer que aparecen en la plataforma ClicSalud+.
21/10/2025
La Fiscalía pide dos años de cárcel para el promotor de la fiesta de Torremolinos denunciada por FACUA por prohibir la entrada a "maricones"
Considera que incurrió en un delito de odio, otro de injurias a la autoridad y un tercero de denegación de prestación en grado de tentativa.
10/10/2025
Macrooperación contra el fraude: cae una red criminal que falsificaba fechas de caducidad y manipulaba etiquetas de alimentos
Se han detenido a 10 personas y se han intervenido 11.500 toneladas de productos ilícitos.
8/10/2025
Amazon indemnizará con 1.300 millones de euros a los usuarios engañados para suscribirse a Prime
La multinacional ha llegado a un acuerdo con la Administración estadounidense con la que abonará, además, otros 856 millones en sanciones.
29/9/2025
Bruselas multa con 2.950 millones de euros a Google por abuso de posición en la publicidad online
Se le investiga por favorecer a sus propios servicios en detrimento de otros proveedores de la competencia que también dan servicio a anunciantes y editores en línea.
9/9/2025
Google acepta pagar más de 30 millones de euros de multa por vulnerar la competencia en Australia
El gigante tecnológico ha reconocido haber alcanzado acuerdos anticompetitivos en relación con la preinstalación de Google Search en teléfonos móviles Android.
19/8/2025
La bombona de butano baja un 5% hasta los 17,11 euros
Se corta la tendencia al alza que le había llevado a encadenar cinco subidas consecutivas desde septiembre del año pasado.
15/7/2025
Booking elimina más de 4.000 anuncios de pisos turísticos tras un requerimiento de Consumo
Los inmuebles que han sido borrados de esta plataforma se encuentran en Canarias, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha.
27/6/2025
La Comisión Europea insta a España a permitir que autobuses internacionales acepten pasajeros dentro del país
FACUA ya solicitó en enero al Ministerio de Transportes que autorizase el cabotaje en Badajoz y Toledo en la línea internacional que une Madrid y Lisboa.
17/6/2025
Condenados a prisión cuatro exdirectivos de Volkswagen por el caso del 'dieselgate'
Tras cuatro años de juicio, el Tribunal Regional de Braunschweig ha dictado sus primeras sentencias en la investigación penal que apunta a altos cargos de esta compañía alemana.
26/5/2025
Detenidas tres empleadas de una distribuidora de telefonía acusadas de estafar más de 94.000 euros y apropiarse de 80 teléfonos móviles
A las detenidas le constaban antecedentes por tráfico de drogas, hurto, falsificación de documentos, malos tratos y quebrantamiento de condena.
7/5/2025
Apple advierte de nuevos ataques 'spyware' que afectan a usuarios de un centenar de países
La tecnológica ha advertido de la situación a través de notificaciones enviadas directamente a los dispositivos que podrían estar afectados.
2/5/2025
El Instituto Vasco de Consumo detecta granos parasitados y moho en el 23% de los análisis sobre legumbres secas envasadas
Las legumbres que no son ecológicas ni tienen calidad diferenciada y los productos de venta online presentan gran número de incumplimientos.
25/4/2025
Desarticulada una red que estafó más de 19 millones de euros en criptomonedas con vídeos de famosos manipulados con inteligencia artificial
A los seis detenidos se les imputan delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental en organización criminal.
7/4/2025
Bruselas multa con 458 millones de euros a 15 fabricantes de coches por un cártel en el reciclaje de automóviles
Las mayores sanciones son para Volkswagen (más de 127 millones), Renault-Nissan (más de 81 millones) y Stellantis (casi 75 millones).
4/4/2025
El Tribunal Supremo dice que la gestación subrogada "cosifica" a los bebés como "mercancía" y que las mujeres actúan por "necesidad"
El Alto Tribunal aclara que en España "la filiación no adoptiva materna se fija por el parto, sin que tenga trascendencia quién aportó el óvulo".
28/3/2025
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se persona en los procedimientos contra 5 aerolíneas por el recargo del equipaje de mano y otros abusos
Ryanair, Vueling, Easyjet, Norgewian y Volotea han impugnado la sanción de 179 millones de euros impuesta por el ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
25/3/2025
La bombona de butano se encarece un 6,2% hasta los 17,67 euros, su precio más alto desde 2023
Desde el pasado mes de septiembre se han producido cuatro subidas de precio consecutivas.
18/3/2025
La Audiencia de Sevilla fija para octubre de 2026 el comienzo del juicio del caso Magrudis
FACUA ejerce la acusación particular en la causa en representación de 79 afectados y ha pedido para los encausados penas de prisión de entre cuatro y doce años, según la gravedad de los delitos.
6/3/2025
La AEPD multa a LaLiga con un millón de euros por uso indebido de sistemas de reconocimiento biométrico en los accesos a los estadios
La Agencia Española de Protección de Datos resuelve que se ha incumplido el artículo 35 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
5/3/2025
Hacienda rebaja del 10% al 4% el IVA de los panes especiales y sin gluten tras una sentencia del Supremo
Se consideran panes especiales los multicereales, baguetes, chapatas, pan tostado, colines, biscotes, picos, pan de molde o el pan rallado.
5/3/2025
Stellantis acuerda pagar compensaciones a los propietarios de vehículos Citroën, DS, Opel y Peugeot afectados por el fallo del AdBlue
La empresa cubrirá la totalidad o un porcentaje del coste de las piezas de los vehículos, según su kilometraje y antigüedad.
13/2/2025
Detenido el organizador de la fiesta de Torremolinos que impedía la entrada a "maricones"
FACUA presentó una denuncia ante la sección territorial de Torremolinos de la Fiscalía Provincial de Málaga por un posible delito de odio contra el colectivo LGTBIQ+.
16/1/2025
Desmanteladas dos plataformas 'online' que estafaban con la venta de entradas falsas para la Alhambra de Granada
Todas las compras, por importes que oscilaban entre 24,95 y 260 euros, tuvieron lugar entre junio y octubre de 2024.
9/1/2025
Consumo prohíbe las subidas abusivas de precios en vehículos VTC o alquileres de alojamientos online en situaciones de catástrofe
Empresas como Uber o Cabify que personalizan precios de forma automatizada no podrán incrementar sus tarifas cuando se produzca una emergencia de protección civil.
29/11/2024
El Ministerio de Consumo abre una investigación a inmobiliarias por imponer comisiones ilegales a inquilinos por el alquiler de viviendas
Una de ellas es Alquiler Seguro, denunciada por FACUA el pasado mes de noviembre.
21/10/2024
Bruselas pide ampliar la prohibición de fumar y vapear a terrazas, piscinas, parques y paradas de autobús
El Ejecutivo comunitario se compromete a ofrecer apoyo financiero a los países para reforzar estas zonas libres de humos.
17/9/2024
La bombona de butano se encarece un 3,85% hasta los 15,93 euros
Se trata del primer repunte del precio tras dos bimestres consecutivos de bajada.
17/9/2024
El precio de la bombona de butano baja un 5% hasta los 15,34 euros
FACUA insiste en la necesidad de modificar los instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas para asegurar la protección de los intereses económicos de los consumidores.
17/7/2024
La Audiencia Nacional admite a trámite la querella de la Fiscalía contra Naturgy por delito contra el mercado y los consumidores
FACUA solicitará su personación como acusación en la causa.
21/6/2024
La bombona de butano baja un 3,2% hasta los 16,14 euros, su primer descenso en seis meses
Tras 11 bimestres, es la primera revisión en la que no se aplica la limitación de que el precio, antes de impuestos, no pueda ser superior a 19,55 euros.
21/5/2024
Bruselas multa con 1.800 millones a Apple por competencia desleal en el mercado de la música 'online'
Considera que la empresa abusa de su posición dominante al impedir que competidores como Spotify informen a los usuarios de opciones de suscripción más baratas.
4/3/2024
La Audiencia Nacional sentencia que Iberdrola no cometió delito con la paralización de las centrales hidráulicas que multó la CNMC
Junto a la Fiscalía, FACUA y dos comercializadoras ejercían la acusación.
10/1/2024
Italia multa con 15 millones de euros a seis energéticas por irregularidades en sus subidas de tarifas
Enel, Eni, Acea Energia, Iberdrola, Dolomiti y Edison aplicaron las subidas sin cumplir el plazo de preaviso que marca la ley, antes de que finalizaran los contratos y en un periodo en el que estaba prohibido.
17/11/2023
Comienza el juicio contra Iberdrola y cuatro de sus directivos por inflar el precio de la electricidad
FACUA ejerce la acusación particular en el caso y ha pedido penas de tres años de prisión para los encausados.
16/10/2023
Detenida la gerente de una inmobiliaria por pedir un crédito de 15.000 euros a nombre de otra persona
A la mujer investigada por un presunto delito de usurpación del estado civil y otro de estafa le constan antecedentes por hechos similares.
22/9/2023
Intervienen más de 34 toneladas de alimentos no aptos para el consumo con destino a España y Portugal
La Guardia Civil interviene una red de establecimientos de Alicante, Madrid y Málaga dedicada a la distribución y venta de alimentos caducados, con las etiquetas modificadas o en mal estado.
21/8/2023
Sanidad retira un lote de Optisana Alcohol 96º con cloruro de benzalconio por un etiquetado incorrecto
El contenido del envase del lote 30362 de este producto fabricado por Laboratorios Montpletes es peróxido de hidrógeno, mientras que en la etiqueta señala que es alcohol etílico 96º con cloruro de benzalconio.
21/6/2023
Francia hará públicos los márgenes de beneficio de los agricultores, los productores y los distribuidores
Esta medida anunciada por el Gobierno galo forma parte del acuerdo al que ha llegado con los grupos de distribución para crear una cesta de productos antiinflación "al precio más bajo posible".
7/3/2023
FACUA Comunidad Valenciana participa en una concentración por una Ley de Vivienda realmente efectiva
Los participantes han mostrado pancartas y carteles reivindicando una ley estatal que asegure el derecho a la vivienda y que recoja algunos aspectos como garantizar suministros básicos, entre otros mensajes.
1/3/2023
Más de 20 millones de pasajeros aéreos sufrieron interrupciones en España en 2022
Aeropuertos como los de Vitoria o Castellón son de los más impuntuales, con problemas en un 40% y 35% de sus vuelos.
27/1/2023
Renfe retirará el abono gratuito de Media Distancia a quienes reserven y no viajen finalmente tres veces
El Ministerio de Transportes ha adoptado esta medida para evitar las "irregularidades" y "reservas fantasma" que se venían produciendo desde que entró en vigor la medida.
5/12/2022
La Fiscalía denuncia en el juzgado a Seguí por difundir el vídeo de las niñas violadas en Burjassot
En el vídeo se mencionaba el nombre de una de las menores y el primer apellido de otra, aparecía el usuario de Instagram de una de las víctimas y, en un momento, se podía ver el rostro de dos de ellas.
24/11/2022
El Supremo confirma que el Banco de España no tiene responsabilidad por la estafa de Afinsa
El caso estalló el 9 de mayo de 2006, cuando agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a nueve personas en la operación contra las sociedades de inversión Afinsa y Fórum Filatélico.
7/11/2022
Nace la plataforma Verdad y Justicia para esclarecer la muerte de ancianos en residencias en la pandemia
Los integrantes de la plataforma exigen que se retome la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid y que los Juzgados indaguen en las centenares de querellas interpuestas.
18/5/2022
Sanción de 3,94 millones de euros a Vodafone por infringir la confidencialidad de los datos personales
La AEPD impone esta multa a la teleco por vulnerar los artículos 5.1 y 5.2 del Reglamento General de Protección de Datos Personales.
18/5/2022
La AEPD multa a Google con 10 millones de euros por vulnerar el Reglamento de Protección de Datos
La sanción obedece a un incumplimiento en la licitud del tratamiento de datos y en el derecho al olvido.
18/5/2022
Descubren seis apps para Android que simulan ser antivirus para propagar 'malware' bancario
Se mostraban en Play Store como soluciones antivirus: Atom Clean-Booster, Antivirus; Antivirus, Super Cleaner; Alpha Antivirus, Cleaner; Powerfull Cleaner, Antivirus; y dos llamadas Center Security, Antivirus.
14/4/2022
FACUA llama a la movilización en Navarra este 23 de marzo contra el alza descontrolado de precios
La concentración tendrá lugar a las 19 horas en la plaza Merindades de Pamplona.
18/3/2022
La CNMC multa a ArcelorMittal con el 0,09% de sus beneficios por un cártel con otras dos siderúrgicas
Las multas por "infracciones muy graves" a las tres compañías, que operan en el mercado de la chatarra, se reducen a un total de 24 millones de euros.
14/3/2022
Las 3 grandes energéticas ganaron 6.534 millones de euros en 2021, su segunda cifra más alta en 10 años
FACUA critica que las medidas del Gobierno han sido absolutamente insuficientes para atajar la desorbitada escalada del precio de la electricidad en un año que ha tenido la luz más cara de la historia.
24/2/2022
Retiran varios lotes de Diosmina y Flebikern por la detección de una impureza por encima del límite
Hay afectados 60 lotes del primero y otros 8 del segundo. Están indicados para el alivio de los síntomas relacionados con la insuficiencia venosa leve en las extremidades inferiores.
8/2/2022
Multa de 5,81 millones a cuatro operadoras por la falta de control en los duplicados de las tarjetas SIM
Las compañías penalizadas son Vodafone, Orange, Telefónica y Xfera (MásMóvil). Delincuentes aprovechan las irregularidades para usurpar la identidad de los verdaderos titulares de las líneas con fines ilícitos.
8/2/2022
Retiran un lote del fármaco para tratar anginas de pecho Solinitrina por un resultado anómalo
El lote afectado es el P005, con fecha de caducidad de 30 de septiembre de 2022.
3/2/2022
La UE declara ilegal la prórroga de la concesión de la AP-9 a Audasa hasta 2048 por no salir a licitación
La Comisión Europea plantea dos meses para responder a las alegaciones presentadas. En caso de que el Gobierno no acepte las indicaciones del organismo, esta puede recurrir al Tribunal de Justicia de la UE.
24/9/2021
Alertan de una nueva campaña de suplantación de identidad de Amazon para el robo de tarjetas bancarias
La compañía de ciberseguridad ESET ha detectado una nueva estafa donde los ciberdelincuentes intentan engañar a sus víctimas a través de 'emails' en los que indican que han sido ganadores de un premio.
14/9/2021
Irlanda multa con 225 millones a WhatsApp por ocultar los datos que proporciona a Facebook
El regulador irlandés también ha remitido a la empresa una serie de instrucciones para que sus procesos sobre datos personales cumplan con la normativa europea.
3/9/2021
A prisión dos mujeres que simulaban ser revisoras del gas en Barcelona para robar tarjetas bancarias
Lograban que las víctimas les dieran el PIN mientras otro implicado entraba en las casas y sustraía las libretas y tarjetas del banco. Los Mossos d'Esquadra calculan cerca de 43.000 euros sustraídos a ancianos.
19/8/2021
Google instaló automáticamente una app de rastreo de contactos Covid a algunos usuarios de EEUU
La compañía ha reconocido que la funcionalidad de notificaciones de exposición "se distribuye automáticamente por Google Play Store, por lo que los usuarios no tienen que descargar una aplicación separada".
28/6/2021
Detenidos 3 miembros de una fundación contra el cáncer infantil por estafar cerca de un millón de euros
Desde 2017 hasta 2020 la Fundación CIBI sólo habría destinado 4.000 euros a obra social, un 0,47% de las aportaciones recibidas.
21/6/2021
Las denuncias de FACUA y decenas de usuarios ante la AEPD derivan en 8,1 millones en multas a Vodafone
La Agencia le ha impuesto cuatro sanciones por seguir enviando comunicaciones comerciales a usuarios que habían solicitado no recibirlas.
13/4/2021
La Fiscalía pide 116 años de cárcel para Luis Pineda por el caso Ausbanc
El Ministerio Público le imputa delitos de organización criminal, extorsión continuada, extorsión en grado de tentativa, estafa, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
5/4/2021
El Supremo rechaza retrasar hasta agosto el veto a la publicidad de casas de apuestas
La Asociación de Medios de Información pedía aplazar la entrada en vigor de la normativa que regula la publicidad del juego, prevista para el 1 de mayo.
5/3/2021
Cajamar, multada con 900.000 euros por omisiones en la información que facilita a los usuarios
El Banco de España ha determinado la existencia de una infracción grave por no indicar gastos de formalización, el cálculo de la TAE y otros costes obligatorios.
8/2/2021
Samsung dejará de incluir cargadores y auriculares en las cajas de sus dispositivos
La compañía ha indicado que lo hará para "abordar los problemas de consumo sostenible".
20/1/2021
Ordenan el cierre cautelar de dos residencias en Alcalá y Carmona con "situaciones denigrantes" a mayores
La Junta de Andalucía ha trasladado el caso a la Fiscalía de Sevilla, que ya ha abierto una investigación penal del asunto.
19/1/2021
Sanidad retira cinco lotes del opioide Instanyl por fallos en las unidades de dosificación
La solución para pulverización nasal se presenta en 6 envases de 100 y 200 microgramos unidosis.
19/1/2021
La nueva política de privacidad de WhatsApp no introduce grandes cambios para usuarios europeos
A través de un mensaje emergente en la aplicación, la compañía está avisando de este cambio que afecta a la información que recopila y su compartición con Facebook.
12/1/2021
Mercedes-Benz revisará hasta 25.000 Clase A por fallos en la caja de cambios, que puede incendiarse
Este problema afecta a los Mercedes-Benz Clase A ensamblados entre el 30 de julio de 2018 y el 6 de marzo de 2020.
24/12/2020
La CNMC publica en un informe las malas prácticas en la atención telefónica de empresas de luz y gas
Entre ellas, la escasa información de las penalizaciones en los contratos, comentarios negativos sobre la tarifa regulada o falta de información sobre la pérdida del bono social.
6/10/2020
El CDC confirma que el Covid-19 puede contagiarse por el aire
El organismo estadounidense vuelve a modificar su criterio y reconoce la posibilidad de transmisión aérea, aunque indica que no es la forma más frecuente de contagio.
6/10/2020
Inspeccionan la nave de la empresa Magrudis en Sevilla para determinar los bienes que son embargables
La revisión se ha llevado a cabo este martes 29 de septiembre desde las 10 de la mañana. Un abogado del equipo jurídico de FACUA ha estado presente en las diligencias.
29/9/2020
La Justicia europea avala limitar el alquiler turístico para luchar contra la escasez del residencial
El TJUE ha respaldado así una normativa francesa que exige autorizaciones para el alquiler turístico como forma de resolver el problema de acceso a la vivienda.
24/9/2020
Consumo alerta de la retirada de ocho lotes de fuet de la empresa Embutidos Solà por salmonela
La cárnica distribuye bajo las marcas Cabanes, Embutidos Solà, La Granja, Calet, Solà i Maó, Don Teo, Cambasec, Sanglier, Fran-per, Vic d'Or, Tapas Pape, Julian Mairal y Reketukas.
16/9/2020
El juez imputa a altos cargos de Emasesa en la causa por vertidos contaminantes al río Guadalquivir
Desestima así la petición de archivo de la empresa pública. Se investiga el vertido de aguas por parte de tres depuradoras sin el correcto tratamiento que exige la ley
9/9/2020
Descubren una campaña de 'malware' por email que suplanta al Ministerio de Trabajo y Economía Social
Los mensajes informan al usuario de que se le ha abierto un supuesto proceso extrajudicial de trabajo y tiene como asunto "Fwd: Urgente - Proceso de trabajo Extrajudicial Nº (números aleatorios)".
25/8/2020
Netflix se disculpa y modifica el cartel de la película 'Cuties' tras las críticas por sexualizar a niñas
En España llevará el título de 'Guapis' y su estreno en la plataforma está previsto para el próximo 9 de septiembre.
21/8/2020
El Supremo confirma que los gastos de registro de la propiedad en una hipoteca debe pagarlos el banco
El Alto Tribunal ratifica así su doctrina sobre el reparto de gastos hipotecarios cuando la cláusula que atribuía todos ellos al consumidor es declarada nula por abusiva.
30/7/2020
La Fiscalía alemana investiga a la empresa de pagos Wirecard por presunto blanqueo de capitales
La compañía se declaró insolvente el pasado mes de junio y debe a sus acreedores casi 3.500 millones de euros.
13/7/2020
El TSJA falla a favor de hacer público el expediente que sancionó a Endesa por sobrefacturar la luz
La Junta de Andalucía multó a la eléctrica en 2017 con 1,6 millones de euros por inflar las facturas de más de 400.000 usuarios con un cambio de potencia que no era aplicable.
13/7/2020
La Audiencia Provincial de Toledo deja sin interés una hipoteca ligada al IRPH
Se trata de la primera sentencia en segunda instancia que considera que el préstamo puede sobrevivir sin ningún tipo de interés. La entidad tendrá que devolver todos los importes del índice declarado nulo.
7/7/2020
Sanidad alerta de la venta en España de unidades falsificadas de los preservativos Durex
Los productos afectados tienen el nombre de Durex Dame Placer, en caja de 12 unidades, poseen diferencias en el color del envase y se corresponden con el lote 1000603437 y fecha de caducidad de mayo de 2024.
30/6/2020
Detenidas 44 personas por graves irregularidades en la gestión de residuos sanitarios del Covid-19
La Guardia Civil ha realizado más de 500 inspecciones en 300 centros, tramitando hasta el momento 138 infracciones administrativas en materia de residuos por su transporte, gestión o eliminación irregular.
19/6/2020
Ya se puede solicitar el ingreso mínimo vital: te contamos cómo
La solicitud debe realizarse a través de la sede electrónica de la Seguridad Social y, cuando la situación sanitaria lo permita, también se podrá efectuar en sus Centros de Atención e Información.
15/6/2020
El Supremo descarta la devolución de las plusvalías abonadas por liquidación firme bajo el amparo de nulo
El Tribunal Constitucional había declarado que los preceptos reguladores del impuesto eran inconstitucionales en los casos donde se constatara una ausencia de incremento de valor del terreno en la transmisión.
29/5/2020
Sanidad advierte de la presencia de anisakis en un lote de boquerones en vinagre marca Pescados Medina
El producto se presenta en envases de plástico de 250 gramos, con referencia 270420 y fecha de caducidad del 27 de julio de 2020. Se distribuyó, al menos, en seis comunidades autónomas.
11/5/2020
Alerta 'phishing': La Seguretat Social no ha enviat cap correu amb una devolució de 345 euros
Es tracta d'un frau que suplanta a l'Administració per a intentar robar les dades bancàries dels usuaris.
30/4/2020
Alerta 'phishing': La Seguridad Social no ha enviado ningún correo con una devolución de 345 euros
Se trata de un fraude que suplanta a la Administración para intentar robar los datos bancarios de los usuarios.
30/4/2020
El Govern fixarà el preu màxim de les màscares quirúrgiques en 96 cèntims la unitat
Les màscares higièniques i les filtrants no tindran regulació de preus de moment.
22/4/2020
El Gobierno fijará el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas en 96 céntimos la unidad
Las mascarillas higiénicas y las filtrantes no tendrán regulación de precios de momento.
22/4/2020
La exoneración temporal del pago de alquiler de vivienda protegida en Extremadura se hará de oficio
Durante el período de vigencia de esta medida no se podrá resolver el contrato de arrendamiento, declarar la pérdida del derecho a la adjudicación de la vivienda ni se devengarán intereses por causa de impago.
30/3/2020
Suspesos els terminis per a passar la ITV mentre duri l'estat d'alarma
El Reial decret 463/2020 prorroga la data de venciment de les inspeccions.
26/3/2020
Suspendidos los plazos para pasar la ITV mientras dure el estado de alarma
El Real Decreto 463/2020 prorroga la fecha de vencimiento de las inspecciones.
26/3/2020
Microsoft alerta de dos vulnerabilidades actualmente atacadas que permiten la ejecución código remoto
Afectan a Adobe Type Manager Library, una biblioteca presente en todas las versiones de Windows que permite a las aplicaciones gestionar las fuentes disponibles en Adobe Systems.
25/3/2020
La DGT advierte del fraude en notificaciones sobre el pago de multas
El mensaje presenta el logo de la Dirección General de Tráfico y avisa de que se ha detectado "en nuestro sistema un registro de multa de tránsito no pagada".
18/3/2020
El Tribunal Suprem confirma l'estafa piramidal de Fòrum Filatèlic
FACUA forma part de l'acusació particular en el cas i representa al voltant de 2.000 associats afectats pel macrofrau.
6/3/2020
El Tribunal Supremo confirma la estafa piramidal de Fórum Filatélico
FACUA forma parte de la acusación particular en el caso y representa a alrededor de 2.000 asociados afectados por el macrofraude.
6/3/2020
La CNMC abre expediente sancionador a Idealista y otras seis empresas por inflar los precios del alquiler
Competencia ve indicios de que fijaron precios mediante la utilización de 'software' y plataformas informáticas.
19/2/2020
Sanidad ordena retirar el complemento alimenticio Man Sinfin al contener el principio activo de la Viagra
Distribuido por Man Esbul España, el producto no tenía declarado en el etiquetado la presencia de sildenafilo, con el consecuente riesgo para la salud de los consumidores.
17/2/2020