FACUA.org / Europa Press

La Fiscalía denuncia en el juzgado a Seguí por difundir el vídeo de las niñas violadas en Burjassot

En el vídeo se mencionaba el nombre de una de las menores y el primer apellido de otra, aparecía el usuario de Instagram de una de las víctimas y, en un momento, se podía ver el rostro de dos de ellas.

24/11/2022