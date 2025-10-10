La Fiscalía pide dos años de cárcel para el promotor de la fiesta de Torremolinos denunciada por FACUA por prohibir la entrada a "maricones"
Considera que incurrió en un delito de odio, otro de injurias a la autoridad y un tercero de denegación de prestación en grado de tentativa.
FACUA.org / Europa Press
Málaga-10/10/2025
La Fiscalía de Málaga ha formulado acusación contra el promotor de la fiesta anunciada en enero de 2025 en Torremolinos que negaba el acceso a homosexuales, al considerar que se trata de un delito de odio y que con sus «mensajes homófobos» atentó a la dignidad por motivos discriminatori