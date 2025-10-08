Más noticias

Macrooperación contra el fraude: cae una red criminal que falsificaba fechas de caducidad y manipulaba etiquetas de alimentos

Se han detenido a 10 personas y se han intervenido 11.500 toneladas de productos ilícitos.

FACUA.org / Europa Press
España-08/10/2025

La Guardia Civil ha participado en la macrooperación internacional Opson XIV contra el fraude alimentario, dejando un balance en España de 10 detenidos y 29 investigados por vender falsos plátanos de Canarias, productos congelados en mal estado o distribuir carne caducada y, en algunos

