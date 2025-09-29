Amazon indemnizará con 1.300 millones de euros a los usuarios engañados para suscribirse a Prime
La multinacional ha llegado a un acuerdo con la Administración estadounidense con la que abonará, además, otros 856 millones en sanciones.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-29/09/2025
El gigante del comercio electrónico Amazon ha alcanzado este jueves un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) por el cual pagará 2.500 millones de dólares (2.141 millones de euros) para cerrar el caso de las suscripciones Prime.
La multinacional abonará 1.0