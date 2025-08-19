Google acepta pagar más de 30 millones de euros de multa por vulnerar la competencia en Australia
El gigante tecnológico ha reconocido haber alcanzado acuerdos anticompetitivos en relación con la preinstalación de Google Search en teléfonos móviles Android.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-19/08/2025
El gigante tecnológico Google ha aceptado pagar una multa de 55 millones de dólares australianos (30,5 millones de euros) por los acuerdos anticompetitivos que la empresa admite haber alcanzado en el pasado en relación con la preinstalación de Google Search en teléfonos móviles Android.<