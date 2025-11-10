España prohíbe criar gallinas y aves de corral al aire libre por el aumento de riesgo de gripe aviar
Entre las medidas figura el confinamiento de este tipo de aves en aquellas zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia.
FACUA.org / Europa Press
España-10/11/2025
Este lunes 10 de noviembre entran en vigor las medidas adicionales de refuerzo anunciadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para prevenir la propagación del virus de la influenza aviar ante la constatación de un aumento del riesgo por la proliferación de casos en Europa -sob