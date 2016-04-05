Juan Trímboli
Los conflictos de interés y la salud de los consumidores
En Mesoamérica la desnutrición afecta al 7% de la población, en el Caribe al 17%, mientras que países como Chile, Cuba y Uruguay el hambre tiene tasas inferiores al 3%.
29/12/2017
Empresas y consumidores: un debate necesario
Las organizaciones de consumidores han logrado que la protección de éstos sea incluida en la agenda pública pero la velocidad de los cambios y la profundidad de los problemas y desafíos actuales nos exigen más.
23/8/2017
Corrupción y desigualdad en América Latina
Cuando es sistémica, no suprime ni reemplaza las instituciones democráticas, pero las degrada, las pervierte y las pone al servicio de los intereses de unos cuantos.
2/6/2017
Hacia un necesario cambio de época
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor es a la vez una oportunidad para abrir espacios de reflexión sobre los avances alcanzados y también sobre todo lo que queda por hacer en un futuro inmediato.
8/3/2017
Consumidores en América Latina: una nueva etapa
Todo indica que durante el 2017 se conjugarán las campañas globales de Consumers International con iniciativas nacionales y regionales impulsadas por las organizaciones y grupos de consumidores de cada país.
23/12/2016
Hambre y desperdicio de alimentos
En América Latina y el Caribe existen, según los organismos internacionales, 47 millones de personas infraalimentadas, pero al mismo tiempo se desperdician 127 millones de toneladas de alimentos cada año.
16/8/2016
Hacia un desarrollo sostenible
Cualquier avance en ese sentido es esencial para seguir ganando espacios y consolidar los avances en materia de protección de los derechos de los consumidores.
3/6/2016
Pactos diabólicos en el mercado
Es urgente robustecer los entes reguladores y las agencias gubernamentales de protección al consumidor, incrementar las multas, desconcentrar los mercados y empoderar al movimiento de consumidores.
5/4/2016