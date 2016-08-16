Hambre y desperdicio de alimentos

La decisión de escribir este artículo surge de la comprobación de una situación absurda e inaceptable. En América Latina y el Caribe existen, según datos de organismos internacionales, 47 millones de personas infraalimentadas, pero al mismo tiempo se están desperdiciando 127 millones de toneladas de alimentos cada año. Esto equivale a 223 kilos por habitante al año, si consideramos al conjunto de la población del continente. ¿Es un asunto relevante para las consumidores y sus organizaciones? Sin duda que lo es; un problema que no podemos ignorar y sobre el cual tenemos que reflexionar y actuar. Podemos dar muchas razones para esto, pero hay una sustantiva. Uno de los principales derechos de las personas

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