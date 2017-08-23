Empresas y consumidores: un debate necesario

Pronto se cumplirán dos años de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que actualizó las Directrices para la Protección del Consumidor, un instrumento que ha demostrado ser de gran utilidad para los consumidores y sus derechos. La actualización asumió los profundos cambios económicos, sociales y tecnológicos ocurridos en los últimos 30 años a nivel global, y a partir de allí incorporó temáticas que están hoy en el centro de las preocupaciones y actividades de todos los actores de las relaciones de consumo. Uno de ellos es la relación con un conjunto de principios que están en la base para un mayor compromiso del mundo empresarial con l

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