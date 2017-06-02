Corrupción y desigualdad en América Latina

Escribo este artículo motivado por la grave crisis institucional que atraviesa Brasil y cuyo origen más inmediato es una grabación secreta que reveló que el presidente Michel Temer podría haber cometido el delito de obstrucción a la justicia, al dar luz verde a la entrega de sobornos por 150 millones de dólares para comprar el silencio del ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. La grabación se produce en el marco de una conversación privada con Joesley Batista, uno de los dueños de JBS, la mayor empresa del mundo en el comercio de carne. De acuerdo a declaraciones de uno de sus directivos, Ricardo Saud, esta multinacional financió las campañas de 1.829 candidatos de 28 partidos políticos en Brasil mediante millonarios sobornos q

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