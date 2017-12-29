Los conflictos de interés y la salud de los consumidores

Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ( FAO), la zona de América Latina y el Caribe logró en el año 2015 las dos metas de los Objetivos del Milenio relacionadas con la pobreza y el hambre, al reducir en un 66% la proporción de personas en situación de pobreza extrema y en casi un 63% la proporción de población total con subalimentación. La región también alcanzó la meta más a

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