Consumidores en América Latina: una nueva etapa

El 2016 que culmina nos presenta algunas situaciones que los consumidores y sus organizaciones tendremos que tener muy en cuenta para la continuidad futura de nuestro trabajo regional. Entre 2003 y 2013, América Latina y el Caribe alcanzaron cambios significativos en el ámbito político y social. Uno de los hechos relevantes fue lograr que alrededor de 72 millones de personas, en un total de 620 millones, consiguieran salir de la pobreza. Según cifras de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), si a comienzos de los 90 el 43% de los latinoamericanos tenía un ingreso de sólo cuatro dólares, ese porcentaje se redujo a un 24%. Estos indicadores positivos han ido variando significativamente en los &uacut

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