Hacia un necesario cambio de época

El mes de marzo de cada año se constituye en una instancia especial para los consumidores y sus organizaciones en todo el mundo. El 15 de marzo es la fecha en que los consumidores celebran el reconocimiento de sus derechos, los cuales siguen siendo a menudo vulnerados con una persistencia digna de mejor causa. En este 2017, Consumers International (CI) convocó a concentrar los esfuerzos de su membresía para conseguir más y mejores derechos en el mundo digital. Sin duda, estamos ante un tema por demás significativo. Intervenir con propuestas concretas en los temas de acceso, compensaciones en línea, seguridad de datos personales y otros, es ejercer ciudadanía en el ámbito digital. Un ámbito al que los acelerados

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