Pactos diabólicos en el mercado

Los últimos tiempos se caracterizan por sus complejidades para nuestro objetivo de mejorar los estándares de la protección del consumidor en América Latina y el Caribe. Luego de varios años de crecimiento económico sostenido, nuestros países han vuelto a confrontarse con una creciente crisis social. Se mantienen y en algunos casos se agudizan profundas desigualdades y los niveles de pobreza son más que preocupantes. Por una parte podemos constatar que la democracia se ha extendido ampliamente en el continente, pero a la vez es posible percibir que sus raíces no son todavía lo suficientemente profundas. En este contexto, las organizaciones de consumidores de la región volvieron a demostrar que, con indepe

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