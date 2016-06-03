Salud y alimentación
Hacia un desarrollo sostenible
Cualquier avance en ese sentido es esencial para seguir ganando espacios y consolidar los avances en materia de protección de los derechos de los consumidores.
Por Juan Trímboli
España-03/06/2016
Mientras el mundo en general y América Latina y el Caribe en particular atraviesan por un período complejo, marcado por incertidumbres y agudos problemas económicos y sociales, dos reciente resoluciones de las Naciones Unidas son de indudable importancia para el presente y el futuro de los consumidores y del conjunto de la sociedad. Ambas merecen no sólo atención y reflexión, sino también la puesta en práctica de iniciativas que hagan que sus enunciados y aspiraciones se materialicen en decisiones de políticas públicas en todos nuestros países.
En una de estas resoluciones, que nos involucra de manera directa, la «actualización de las directrices de la ONU para la Protección del Consumi
Únete gratis para acceder a este contenido