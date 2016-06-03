Hacia un desarrollo sostenible

Mientras el mundo en general y América Latina y el Caribe en particular atraviesan por un período complejo, marcado por incertidumbres y agudos problemas económicos y sociales, dos reciente resoluciones de las Naciones Unidas son de indudable importancia para el presente y el futuro de los consumidores y del conjunto de la sociedad. Ambas merecen no sólo atención y reflexión, sino también la puesta en práctica de iniciativas que hagan que sus enunciados y aspiraciones se materialicen en decisiones de políticas públicas en todos nuestros países. En una de estas resoluciones, que nos involucra de manera directa, la «actualización de las directrices de la ONU para la Protección del Consumi

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