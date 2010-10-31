FACUA informa
Boletín semanal número 105
31/10/2010
FACUA Madrid organiza un curso para sus cuadros directivos
FACUA Andalucía participa en una reunión del Consejo Audiovisual sobre la legibilidad de mensajes publicitarios
El presidente de la Defensoría del Consumidor de El Salvador visita FACUA
FACUA advierte de la retirada de seis máscaras y doce disfraces por las autoridades de Consumo
Agricultura dice ahora que no sospecha de un fraude masivo en el etiquetado del jamón ibérico andaluz
Rutas para promover una vida sana
FACUA Andalucía pide a Agricultura que aclare el supuesto fraude masivo en el etiquetado del jamón ibérico del que alertó la consejera
FACUA pide a Protección de Datos que investigue también a MySpace
FACUA Cádiz denuncia a Body Factory por el cierre de su establecimiento en El Puerto de Santa María
FACUA Andalucía y el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía firman un convenio de colaboración
El fraude de las 'pulseras milagro' continúa ante la inoperancia de las autoridades sanitarias y de protección a los consumidores
Los consumidores españoles piden al Gobierno que el G20 proteja al consumidor financiero
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