FACUA informa

Boletín semanal número 105
31/10/2010

FACUA Madrid organiza un curso para sus cuadros directivos

FACUA Andalucía participa en una reunión del Consejo Audiovisual sobre la legibilidad de mensajes publicitarios

El presidente de la Defensoría del Consumidor de El Salvador visita FACUA

FACUA advierte de la retirada de seis máscaras y doce disfraces por las autoridades de Consumo

Agricultura dice ahora que no sospecha de un fraude masivo en el etiquetado del jamón ibérico andaluz

Rutas para promover una vida sana

FACUA Andalucía pide a Agricultura que aclare el supuesto fraude masivo en el etiquetado del jamón ibérico del que alertó la consejera

FACUA pide a Protección de Datos que investigue también a MySpace

FACUA Cádiz denuncia a Body Factory por el cierre de su establecimiento en El Puerto de Santa María

FACUA Andalucía y el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía firman un convenio de colaboración

El fraude de las 'pulseras milagro' continúa ante la inoperancia de las autoridades sanitarias y de protección a los consumidores

Los consumidores españoles piden al Gobierno que el G20 proteja al consumidor financiero

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