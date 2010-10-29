FACUA Andalucía participa en una reunión del Consejo Audiovisual sobre la legibilidad de mensajes publicitarios
Según un informe realizado por el CAA, el tamaño de la tipografía en casi la mitad de los anuncios televisivos es ilegible.
FACUA.org
Andalucía-29/10/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha participado en una reunión convocada por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) sobre la legibilidad de los mensajes insertados en publicidad en televisión.
En la reunión, en