Nuestras accionesA medio año de las denuncias de FACUA

El fraude de las 'pulseras milagro' continúa ante la inoperancia de las autoridades sanitarias y de protección a los consumidores

FACUA reclama a la nueva ministra de Sanidad que articule medidas para retirar del mercado estos productos y sancionar a las empresas en proporción a los enormes beneficios obtenidos.

FACUA.org
España-26/10/2010
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Medio año después de las denuncias presentadas por FACUA-Consumidores en Acción, el fraude de las pulseras milagro continúa ante la inoperancia de las autoridades sanitarias y de protección a los consumidores.

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