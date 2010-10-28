FACUA Andalucía pide a Agricultura que aclare el supuesto fraude masivo en el etiquetado del jamón ibérico del que alertó la consejera
Aguilera ha rehusado reunirse con la Federación, delegando en su director general de Industria y Calidad Agroalimentaria.
FACUA.org
Andalucía-28/10/2010
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La consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha rehusado reunirse con FACUA Andalucía para aclarar el supuesto fraude masivo en el etiquetado del jamón ibérico del que alertó el pasado 11 de octubre.
En su lugar lo