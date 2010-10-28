Nuestras acciones

FACUA Andalucía pide a Agricultura que aclare el supuesto fraude masivo en el etiquetado del jamón ibérico del que alertó la consejera

Aguilera ha rehusado reunirse con la Federación, delegando en su director general de Industria y Calidad Agroalimentaria.

FACUA.org
Andalucía-28/10/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha rehusado reunirse con FACUA Andalucía para aclarar el supuesto fraude masivo en el etiquetado del jamón ibérico del que alertó el pasado 11 de octubre.

En su lugar lo

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos