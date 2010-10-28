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Agricultura dice ahora que no sospecha de un fraude masivo en el etiquetado del jamón ibérico andaluz

El director general de Industria y Calidad Agroalimentaria argumenta que "la prensa no transcribió muy bien las palabras de la consejera".

FACUA.org
Andalucía-28/10/2010
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La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía dice ahora que no sospecha de un fraude masivo en el etiquetado del jamón ibérico de la Comunidad Autónoma.

La consejera, Clara Aguilera, ha contestado a la petición de una reuni

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