FACUA informa

Boletín semanal número 117
23/01/2011

FACUA demanda medidas ante el creciente número de abusos y fraudes en servicios prestados a través de SMS

Iberia tarda 4 años en pagar una compensación por la cancelación de un vuelo tras falsear los motivos

FACUA Málaga organiza talleres para afectados por compra compulsiva

Más de 40.000 ciudadanos han firmado ya el manifiesto 'Si es legal, es legal' para pedir al Gobierno que modifique su política cultural

FACUA espera que el expediente a Movistar, Vodafone y Orange derive en la bajada de las tarifas de los SMS de las pequeñas compañías

Taxistas de Sevilla han aplicado ilegalmente las nuevas tarifas antes de su publicación en el BOJA

Los consumidores ya pueden proponer las nominaciones a La Peor Empresa del Año

FACUA considera una "tomadura de pelo" que la SGAE anuncie que no irá penalmente contra particulares

Pajín no contesta a las peticiones de actuación de FACUA por el fraude masivo de las 'pulseras milagro'

FACUA considera desproporcionado el precio del cine en 3D, un 40% más caro

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