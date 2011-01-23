FACUA informa
Boletín semanal número 117
23/01/2011
FACUA demanda medidas ante el creciente número de abusos y fraudes en servicios prestados a través de SMS
Iberia tarda 4 años en pagar una compensación por la cancelación de un vuelo tras falsear los motivos
FACUA Málaga organiza talleres para afectados por compra compulsiva
Más de 40.000 ciudadanos han firmado ya el manifiesto 'Si es legal, es legal' para pedir al Gobierno que modifique su política cultural
FACUA espera que el expediente a Movistar, Vodafone y Orange derive en la bajada de las tarifas de los SMS de las pequeñas compañías
Taxistas de Sevilla han aplicado ilegalmente las nuevas tarifas antes de su publicación en el BOJA
Los consumidores ya pueden proponer las nominaciones a La Peor Empresa del Año
FACUA considera una "tomadura de pelo" que la SGAE anuncie que no irá penalmente contra particulares
Pajín no contesta a las peticiones de actuación de FACUA por el fraude masivo de las 'pulseras milagro'
FACUA considera desproporcionado el precio del cine en 3D, un 40% más caro
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