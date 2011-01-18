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Los consumidores ya pueden proponer las nominaciones a La Peor Empresa del Año

FACUA abre el proceso para la selección de los cinco nominados a los premios a La Peor Empresa, El Peor Anuncio y La Peor Práctica Empresarial de los últimos doce meses.

FACUA.org
España-18/01/2011
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Los consumidores ya pueden proponer las nominaciones en la segunda edición de los premios a La Peor Empresa del Año, que FACUA-Consumidores en Acción lanza desde 2010 para censurar los graves abusos que se producen en el mercado y promover prácticas más responsa

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