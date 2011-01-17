FACUA considera una "tomadura de pelo" que la SGAE anuncie que no irá penalmente contra particulares
Le pide que en su libro de buenas prácticas incluya la eliminación del insulto permanente a los ciudadanos y del cobro de un canon injusto y arbitrario.
FACUA.org
España-17/01/2011
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FACUA-Consumidores en Acción considera una «auténtica tomadura de pelo» el anuncio de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de que a partir de ahora no actuará contra particulares por la vía penal.
«Esa es una guerra que tiene perdida»,