Más de 40.000 ciudadanos han firmado ya el manifiesto 'Si es legal, es legal' para pedir al Gobierno que modifique su política cultural
En él rechazan la 'Ley Sinde' y le demandan que deje de criminalizar a los usuarios al dictado de entidades de gestión como la SGAE y las multinacionales que dominan la industria cultural.
FACUA.org
España-19/01/2011
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Más de 40.000 ciudadanos han firmado ya el manifiesto de FACUA-Consumidores en Acción Si es legal, es legal para pedir al Gobierno que modifique su política cultural.
En él rechazan la Ley Sinde y demandan al Ejecutivo que deje de criminalizar a l