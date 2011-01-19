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Más de 40.000 ciudadanos han firmado ya el manifiesto 'Si es legal, es legal' para pedir al Gobierno que modifique su política cultural

En él rechazan la 'Ley Sinde' y le demandan que deje de criminalizar a los usuarios al dictado de entidades de gestión como la SGAE y las multinacionales que dominan la industria cultural.

FACUA.org
España-19/01/2011
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Más de 40.000 ciudadanos han firmado ya el manifiesto de FACUA-Consumidores en Acción Si es legal, es legal para pedir al Gobierno que modifique su política cultural.

En él rechazan la Ley Sinde y demandan al Ejecutivo que deje de criminalizar a l

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