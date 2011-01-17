Pajín no contesta a las peticiones de actuación de FACUA por el fraude masivo de las 'pulseras milagro'
Hace casi tres meses, solicitó a la ministra que articulase medidas para retirar del mercado estos productos y sancionar a las empresas en proporción a los enormes beneficios obtenidos.
FACUA.org
España-17/01/2011
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La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, sigue sin dar respuesta a las peticiones de actuación realizadas por FACUA-Consumidores en Acción para acabar con el fraude masivo de las pulseras milagro.
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