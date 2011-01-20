Iberia tarda 4 años en pagar una compensación por la cancelación de un vuelo tras falsear los motivos
El Ministerio de Fomento dio por buena la excusa de la compañía sin pedir a AENA que la corroborara. El avión sufrió la avería del motor pero Iberia se inventó que la cancelación se debió a "la congestión del espacio aéreo".
FACUA.org
España-20/01/2011
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Iberia ha tardado más de cuatro años en pagar a una pareja la compensación que fija la normativa europea por la cancelación de un vuelo tras haber falseado los motivos para eludirla.
A través de FACUA-Consumidores en Acción, denunciaron ante el Mi