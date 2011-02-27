FACUA informa
Boletín semanal número 122
27/02/2011
Cinco grandes problemas sufridos por los consumidores compiten por ser La Peor Práctica Empresarial del Año
FACUA Sevilla denuncia ante el Defensor del Pueblo Andaluz a la Delegación de Salud y Consumo del Ayuntamiento de la capital
FACUA Cádiz desarrolla el programa 'Quioscos Digitales' para municipios de menos de 20.000 habitantes
Las nominadas a La Peor Empresa del Año son Bankinter, Movistar, Power Balance, Ryanair y Vodafone
Consumo de Andalucía oculta a FACUA qué hace con sus denuncias por abusos y fraudes y dice que éstas ni siquiera la obligan a actuar
FACUA Sevilla organiza una Jornada sobre el sector del agua en Alcalá de Guadaíra
Desde este miércoles, los consumidores podrán votar a La Peor Empresa, El Peor Anuncio y La Peor Práctica Empresarial del Año
El Gobierno volvió a distribuir las subvenciones a las asociaciones de consumidores sin evaluar ni controlar su representatividad
FACUA pide a la Fiscalía que investigue la posible existencia de estafa en los pagarés de Nueva Rumasa
FACUA Andalucía, en el 8º Congreso Andaluz del Voluntariado
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