FACUA informa

Boletín semanal número 122
27/02/2011

Cinco grandes problemas sufridos por los consumidores compiten por ser La Peor Práctica Empresarial del Año

FACUA Sevilla denuncia ante el Defensor del Pueblo Andaluz a la Delegación de Salud y Consumo del Ayuntamiento de la capital

FACUA Cádiz desarrolla el programa 'Quioscos Digitales' para municipios de menos de 20.000 habitantes

Las nominadas a La Peor Empresa del Año son Bankinter, Movistar, Power Balance, Ryanair y Vodafone

Consumo de Andalucía oculta a FACUA qué hace con sus denuncias por abusos y fraudes y dice que éstas ni siquiera la obligan a actuar

FACUA Sevilla organiza una Jornada sobre el sector del agua en Alcalá de Guadaíra

Desde este miércoles, los consumidores podrán votar a La Peor Empresa, El Peor Anuncio y La Peor Práctica Empresarial del Año

El Gobierno volvió a distribuir las subvenciones a las asociaciones de consumidores sin evaluar ni controlar su representatividad

FACUA pide a la Fiscalía que investigue la posible existencia de estafa en los pagarés de Nueva Rumasa

FACUA Andalucía, en el 8º Congreso Andaluz del Voluntariado

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