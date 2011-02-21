Nuestras accionesEl BOE publica ahora las de 2010

El Gobierno volvió a distribuir las subvenciones a las asociaciones de consumidores sin evaluar ni controlar su representatividad

El INC sigue castigando a FACUA, que mantiene posiciones críticas con la inacción del Gobierno en la protección de los consumidores.

FACUA.org
España-21/02/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el Instituto Nacional del Consumo (INC) distribuyó en 2010 las subvenciones a las asociaciones de consumidores sin evaluar ni controlar su representatividad, relevancia social e intervención en el mercado.

FACUA denuncia que e

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos