El Gobierno volvió a distribuir las subvenciones a las asociaciones de consumidores sin evaluar ni controlar su representatividad
El INC sigue castigando a FACUA, que mantiene posiciones críticas con la inacción del Gobierno en la protección de los consumidores.
FACUA.org
España-21/02/2011
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