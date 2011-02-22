Desde este miércoles, los consumidores podrán votar a La Peor Empresa, El Peor Anuncio y La Peor Práctica Empresarial del Año
Los nominados a El Peor Anuncio del Año son Actimel, de Danone, Club Natura, Font Vella Ecoligera, Nueva Rumasa y la campaña del ADSL de Vodafone.
FACUA.org
España-22/02/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Desde este miércoles 23 de febrero, los consumidores españoles podrán votar a La Peor Empresa, El Peor Anuncio y La Peor Práctica Empresarial del Año.
A las 10.30 horas, FACUA-Consumidores en Acción presentará en rueda de prensa la lista co