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Desde este miércoles, los consumidores podrán votar a La Peor Empresa, El Peor Anuncio y La Peor Práctica Empresarial del Año

Los nominados a El Peor Anuncio del Año son Actimel, de Danone, Club Natura, Font Vella Ecoligera, Nueva Rumasa y la campaña del ADSL de Vodafone.

FACUA.org
España-22/02/2011
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Desde este miércoles 23 de febrero, los consumidores españoles podrán votar a La Peor Empresa, El Peor Anuncio y La Peor Práctica Empresarial del Año.

A las 10.30 horas, FACUA-Consumidores en Acción presentará en rueda de prensa la lista co

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