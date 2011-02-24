FACUA Cádiz desarrolla el programa 'Quioscos Digitales' para municipios de menos de 20.000 habitantes
Con el apoyo de la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz, los usuarios y consumidores de estos municipios podrán disponer de una orientación de calidad a través de una aplicación telemática.
FACUA.org
Cádiz-24/02/2011
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA ha puesto en marcha el programa «Quioscos Digitales«, en colaboración con la Junta de Andalucía a través de las Delegaciones de Economía, Innovación y Ciencia y de Empleo. Ta