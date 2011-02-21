FACUA pide a la Fiscalía que investigue la posible existencia de estafa en los pagarés de Nueva Rumasa
Carcesa ingresó 70 millones en pagarés supuestamente destinados a la compra de nuevas compañías, pero utilizó parte del dinero para cancelar créditos y prestar dinero a otras empresas de Ruiz Mateos.
FACUA.org
España-21/02/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado este lunes a la Fiscalía que investigue si una de las empresas de la familia Ruiz Mateos, Carnes y Conservas Españolas (Carcesa), ha incurrido en un delito de estafa en la emisión de pagarés supuestamente destina