FACUA informa
Boletín semanal número 136
05/06/2011
FACUA Madrid aprecia la consecución de la capital como Ciudad por el Comercio Justo
FACUA considera ilegal la propuesta sexista de la FIBA de imponer uniformes ajustados a las jugadoras de baloncesto
FACUA Cádiz critica la falta de participación en el proceso inicial de la Agenda 21 de Diputación
FACUA valora positivamente la petición de Anticorrupción para que la Audiencia Nacional investigue a Nueva Rumasa
FACUA critica que no se haya impuesto ninguna sanción por el envío masivo de SMS Premium del programa 'Rico al instante'
El TSJA ratifica la multa a emisoras de taxi por pactos de precios y prácticas de boicot a determinados hoteles
FACUA alerta de la orden de retirada del mercado de un fármaco ilegal que promete prevenir y curar todo tipo de enfermedades
FACUA Sevilla pide a Zoido participación en los consejos de administración de Lipasam, Emvisesa y Mercasevilla
FACUA demanda la eliminación de los logotipos en las cajetillas de tabaco
FACUA critica que los gobiernos central y andaluz todavía no se hayan reunido con las organizaciones de consumidores
Las noticias de FACUA.org, en Facebook
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio