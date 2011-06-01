Nuestras acciones

FACUA alerta de la orden de retirada del mercado de un fármaco ilegal que promete prevenir y curar todo tipo de enfermedades

Alertada por las autoridades canadienses, se vende al menos a través de tres páginas web.

FACUA.org
España-01/06/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción informa de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada del mercado del fármaco ilegal MMS Mineral Solution (Miracle Mineral Solution). Este producto se vende a través de al menos las p&aacu

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos