FACUA alerta de la orden de retirada del mercado de un fármaco ilegal que promete prevenir y curar todo tipo de enfermedades
Alertada por las autoridades canadienses, se vende al menos a través de tres páginas web.
FACUA.org
España-01/06/2011
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