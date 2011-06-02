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FACUA valora positivamente la petición de Anticorrupción para que la Audiencia Nacional investigue a Nueva Rumasa

La asociación ya solicitó en febrero a la Fiscalía Provincial de Badajoz que se estudiase a una de las empresas de la familia de Ruiz Mateos.

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España-02/06/2011
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FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente la petición de Anticorrupción para que la Audiencia Nacional investigue a Nueva Rumasa.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que admita a trámite la querella presentada por u

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