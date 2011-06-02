FACUA valora positivamente la petición de Anticorrupción para que la Audiencia Nacional investigue a Nueva Rumasa
La asociación ya solicitó en febrero a la Fiscalía Provincial de Badajoz que se estudiase a una de las empresas de la familia de Ruiz Mateos.
FACUA.org
España-02/06/2011
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