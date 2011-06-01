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FACUA Sevilla pide a Zoido participación en los consejos de administración de Lipasam, Emvisesa y Mercasevilla

La Asociación ya forma parte desde 2007 de los de Tussam y Emasesa. Se trata de una garantía de mayor transparencia en el funcionamiento de las empresas públicas y de intervención y control por parte de los usuarios.

FACUA.org
Sevilla-01/06/2011
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El presidente de FACUA Sevilla, Manuel Baus, ha pedido al futuro alcalde de la capital, Juan Ignacio Zoido, participación en representación de los consumidores, con voz y voto, en los consejos de administración de Lipasam, Emvisesa y Mercasev

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