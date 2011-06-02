FACUA critica que no se haya impuesto ninguna sanción por el envío masivo de SMS Premium del programa 'Rico al instante'
La CMT cancela el número asociado al juego televisivo. FACUA espera que Protección de Datos resuelva la denuncia que la asociación presentó a principios de este año.
FACUA.org
España-02/06/2011
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