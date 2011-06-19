FACUA informa

Boletín semanal número 138
19/06/2011

La CNE confirma que Eléctrica de Cádiz no puede cortar el suministro a sus clientes sin avisarlos fehacientemente

FACUA denuncia a Ryanair ante autoridades de consumo y seguridad aérea por poner en peligro la salud de los pasajeros de un vuelo

"Los grandes bancos serán los grandes beneficiados del proceso de reestructuración de las cajas de ahorros"

FACUA y Másmovil firman un convenio de colaboración

FACUA denuncia a The Phone House por penalizar con 50 euros a los usuarios que cancelan solicitudes de portabilidad

FACUA Andalucía firma un convenio con la Confederación de Empresas Pequeñas y Autónomos de Andalucía

El 52% de los usuarios de móvil ha sufrido el cobro de servicios no solicitados

FACUA alerta de la proliferación de estafas por Internet en alquileres de pisos para las vacaciones

FACUA Málaga elabora un decálogo para los usuarios de piscinas

Las tres grandes compañías de móvil vuelven a igualar tarifas para no competir

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