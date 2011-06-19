FACUA informa
Boletín semanal número 138
19/06/2011
La CNE confirma que Eléctrica de Cádiz no puede cortar el suministro a sus clientes sin avisarlos fehacientemente
FACUA denuncia a Ryanair ante autoridades de consumo y seguridad aérea por poner en peligro la salud de los pasajeros de un vuelo
"Los grandes bancos serán los grandes beneficiados del proceso de reestructuración de las cajas de ahorros"
FACUA y Másmovil firman un convenio de colaboración
FACUA denuncia a The Phone House por penalizar con 50 euros a los usuarios que cancelan solicitudes de portabilidad
FACUA Andalucía firma un convenio con la Confederación de Empresas Pequeñas y Autónomos de Andalucía
El 52% de los usuarios de móvil ha sufrido el cobro de servicios no solicitados
FACUA alerta de la proliferación de estafas por Internet en alquileres de pisos para las vacaciones
FACUA Málaga elabora un decálogo para los usuarios de piscinas
Las tres grandes compañías de móvil vuelven a igualar tarifas para no competir
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