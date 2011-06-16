"Los grandes bancos serán los grandes beneficiados del proceso de reestructuración de las cajas de ahorros"
FACUA Andalucía defiende el carácter social de las cajas de ahorros, "junto con su control público y democrático, a través de la participación social en sus órganos de gobierno".
FACUA.org
Andalucía-16/06/2011
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La presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz, ha comparecido ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía para exponer sus valoraciones sobre el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de cajas de ahorros de Andalucía